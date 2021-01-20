В центре Таллинна продолжается реконструкция улицы Роозикрантси

Подготовительные работы по реконструкции дороги, пролегающей от бульвара Каарли до Пярнуского шоссе начнутся уже 21 января. Участников движения просят соблюдать правила временной организации движения.

”Строительство на улице Роозикрантси прекратилось прошлым летом практически сразу после начала работ, поскольку в ходе раскопок были обнаружены ценные культурные слои, уводящие вплоть до каменного века. По понятным причинам такая находка потребовала проведения археологических исследований, для этих целей город организовал конкурс поставки. Сейчас археологические исследования будут проводиться параллельно с реконструкцией улицы”, — пояснила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в ходе работ будет обновлено полотно на проезжей части и тротуарах, приведены в порядок бордюры и организовано дорожное движение, также будет построена канализация сточных вод.

Вдобавок к дорожно-строительным работам при финансировании AS Tallinna Vesi будет реконструирован водопровод и канализационный трубопровод. В связи с измененным проектом, согласно которому новая водопроводная трасса для уменьшения объема археологических исследований передвинута ближе к уже имеющейся, жителей района просят с пониманием отнестись к возможным неожиданным отключениям воды.

На первом этапе работы начнутся на отрезке дороги от бульвара Каарли до ул. Роозикрантси, 10А. В связи с реконструкцией движение на улице временно затруднено, а непосредственно в зоне работ улица закрыта для движения. Тем не менее, местным жителям будет обеспечен доступ к их недвижимости. Если из-за проводимых работ возникнет необходимость временно закрыть подъезд, об этом будет предварительно договорено с владельцем недвижимости. Поскольку работы выполняются в зимних условиях, местных жителей предупреждают о возможном усилении привычного уровня шума от стройки.

Проект по реконструкции ул. Роозикрантси составило Reaalprojekt OÜ. Строительные работы выполняет InfraRoad OÜ. Договорная стоимость работ составляет 1 722 000 евро, из которых 284 064 евро составляет доля софинансирования AS Tallinna Vesi. Работы на объекте планируется завершить 30 июня 2021 года.