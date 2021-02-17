В центре Таллинна построят пешеходно-велосипедный мост со смотровой платформой

”Таллинн продолжает последовательно развивать сеть пешеходно-велосипедных дорожек, что является частью прикладываемых городом усилий по созданию более зеленой окружающей среды, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Мы хотим создать для горожан и гостей столицы наилучшие условия для передвижения на легком транспорте или пешком, чтобы им было удобно и безопасно передвигаться также и в центре города. На первом этапе проекта готова пешеходно-велосипедная дорожка длиной более двух километров, сейчас в планах строительство 200-метрового участка дороги с состоящим из двух частей пешеходно-велосипедным мостом и смотровой платформой, чтобы соединить улицы Гонсиори и Маяка”.

Вдобавок к строительству дорог и сооружению конструкций будут обновлены техносети, установлено уличное освещение, а также дорожные знаки и произведены ландшафтные работы.

”Для нашего района это очень важный проект, — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. — Если к построенному в прошлом году двухкилометровому отрезку дороги вскоре добавятся соединяющие Кадриорг и Юлемисте мосты, сможем сказать, что сделан большой шаг для улучшения мобильности и объединения районов города. Или проще — столица стала компактнее и удобнее для горожан”.

На первом этапе проекта в Кесклинне была построена пешеходно-велосипедная дорожка шириной четыре метра и длиной 2,1 км, соединившая с Кадриоргом улицы Техника и Фильтри. Соединяющий маршрут проходит по пешеходно-велосипедным дорожкам улиц Одра, Тюрнпу, Вилмси и Весивярава.

Заказчик второго этапа работ по строительству пешеходно-велосипедной дорожки — Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Договорная стоимость работ составляет 884 412 евро, проект поддерживает Eвропейский фонд регионального развития.

Работы могут повлечь за собой нарушения в движении, участников просят соблюдать временный распорядок движения на объекте.