13.09.2019, 11:30

В центре Таллинна наконец установят памятник Сергею Довлатову

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rus.delfi.ee
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Сергей Довлатов
Сергей ДовлатовФото: sergeidovlatov.com

К 80-летию Сергея Довлатова в 2021 году в саду Канути в центре Таллинна появится памятник писателю, сообщает Раэпресс.

Председатель сформированной для создания памятника комиссии вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что комиссия приняла решение, что сад Канути — наиболее подходящее для памятника место по нескольким причинам.

”Во-первых, там уже установлен памятник одному русскому писателю — Федору Достоевскому, который был любимым писателем Довлатова. К тому же, это место близко не только эстонской и русской общине Таллинна, но и многим гостям из-за рубежа. Довлатов был гражданином мира и Таллинн — один из трех важнейших городов в его жизни, — сказал Белобровцев. — Таллиннский департамент городского планирования и Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно определят точное расположение монумента, чтобы образовать гармоничное единство с исторической парковой зоной, зданием Центра русской культуры и памятником Достоевскому. Конкурс эскизов монумента планируем объявить в начале весны 2020 года”.

Установить памятник Сергею Довлатову горуправе поручило Таллиннское горсобрание 5 октября 2017 года. Довлатов жил в Таллинне в 1972 — 1975 гг., сотрудничая в газете ”Советская Эстония”. Третьего сентября 2021 года Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет.

Временную комиссию, в которую входят также члены проживающей в США семьи писателя, созывает и организует работу Таллиннский департамент городского планирования.

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