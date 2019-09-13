В центре Таллинна наконец установят памятник Сергею Довлатову

К 80-летию Сергея Довлатова в 2021 году в саду Канути в центре Таллинна появится памятник писателю, сообщает Раэпресс.
Председатель сформированной для создания памятника комиссии вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что комиссия приняла решение, что сад Канути — наиболее подходящее для памятника место по нескольким причинам.
”Во-первых, там уже установлен памятник одному русскому писателю — Федору Достоевскому, который был любимым писателем Довлатова. К тому же, это место близко не только эстонской и русской общине Таллинна, но и многим гостям из-за рубежа. Довлатов был гражданином мира и Таллинн — один из трех важнейших городов в его жизни, — сказал Белобровцев. — Таллиннский департамент городского планирования и Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно определят точное расположение монумента, чтобы образовать гармоничное единство с исторической парковой зоной, зданием Центра русской культуры и памятником Достоевскому. Конкурс эскизов монумента планируем объявить в начале весны 2020 года”.
Установить памятник Сергею Довлатову горуправе поручило Таллиннское горсобрание 5 октября 2017 года. Довлатов жил в Таллинне в 1972 — 1975 гг., сотрудничая в газете ”Советская Эстония”. Третьего сентября 2021 года Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет.
Временную комиссию, в которую входят также члены проживающей в США семьи писателя, созывает и организует работу Таллиннский департамент городского планирования.
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