В центре Таллинна наконец установят памятник Сергею Довлатову

Председатель сформированной для создания памятника комиссии вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что комиссия приняла решение, что сад Канути — наиболее подходящее для памятника место по нескольким причинам.

”Во-первых, там уже установлен памятник одному русскому писателю — Федору Достоевскому, который был любимым писателем Довлатова. К тому же, это место близко не только эстонской и русской общине Таллинна, но и многим гостям из-за рубежа. Довлатов был гражданином мира и Таллинн — один из трех важнейших городов в его жизни, — сказал Белобровцев. — Таллиннский департамент городского планирования и Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно определят точное расположение монумента, чтобы образовать гармоничное единство с исторической парковой зоной, зданием Центра русской культуры и памятником Достоевскому. Конкурс эскизов монумента планируем объявить в начале весны 2020 года”.