В центре Пярну найдена большая сумма денег. Полиция ждет хозяина

Тот, кто потерял эти деньги, может прийти за ними в полицию. Для того, чтобы получить дензнаки, нужно будет назвать точную сумму потери и дать другую информацию, которая поможет подтвердить право собственности.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщил, что несколько человек уже заявили о своих претензиях, однако на данный момент хозяина денег еще не отыскали.

Сотрудник Пярнуской горуправы Кая Грак считает очень приятным фактом то, что люди не присваивают найденные вещи, а приносят их в полицию.

"Очень трогательно видеть светящиеся глаза собственника, когда он получает обратно потерянное. Очень похвально и разумно передавать находку полиции, потому что при потере ценных вещей люди всегда надеются на то, что кто-то их найдет и вернет", - сказала она.