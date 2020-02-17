В Центре деятельности Кристийне расскажут о тренировке памяти

Во вторник, 18 февраля, в 13:30 в Центре деятельности Кристийне (б.Сыпрузе, 5) состоится лекция ”Как улучшить память”.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, целью ежемесячных публичных мероприятий и лекций является предложить жителям возможность получить новые знания и навыки, которые могут помочь сохранять активность пожилым людям. ”Тренировать память необходимо каждому из нас, вне зависимости от возраста. В современном информационном обществе нас окружает все больше информации и различных данных, с которыми нам приходится справляться, так что важно держать свою память в тонусе. Приглашаю всех на наши мероприятия, они по традиции бесплатны для публики”, — сказал Рийбе.
Лекцию проведут студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения. На встрече пойдет речь о свойствах памяти и различных способах её тренировки.
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