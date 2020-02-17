В Центре деятельности Кристийне расскажут о тренировке памяти

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, целью ежемесячных публичных мероприятий и лекций является предложить жителям возможность получить новые знания и навыки, которые могут помочь сохранять активность пожилым людям. ”Тренировать память необходимо каждому из нас, вне зависимости от возраста. В современном информационном обществе нас окружает все больше информации и различных данных, с которыми нам приходится справляться, так что важно держать свою память в тонусе. Приглашаю всех на наши мероприятия, они по традиции бесплатны для публики”, — сказал Рийбе.

Лекцию проведут студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения. На встрече пойдет речь о свойствах памяти и различных способах её тренировки.