25.09.2019, 18:15

В бюджете-2020 средств на создание резерва внутренней безопасности нет

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rus.delfi.ee
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В бюджете-2020 средств на создание резерва внутренней безопасности нет
Foto: Tiit Blaat

В государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на создание резерва внутренней безопасности для усиления охраны границ во время кризисов и подавления массовых беспорядков, на необходимости которого настаивал министр внутренних дел Март Хельме (EKRE).

Согласно подсчетам, в течение четырех лет на обучение и оснащение резервистов потребовалось бы 20 млн евро, пишет rus.err.ee.

"В ситуации, когда стоял выбор между зарплатами работников сферы внутренней безопасности и резервом внутренней безопасности, министр считал более приоритетными людей в подведомственной ему сфере", — сообщили в пресс-службе МВД.

При этом подготовка к созданию резерва внутренней безопасности продолжится и министерство намерено вернуться к вопросу его финансирования весной следующего года.

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