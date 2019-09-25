В бюджете-2020 средств на создание резерва внутренней безопасности нет

В государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на создание резерва внутренней безопасности для усиления охраны границ во время кризисов и подавления массовых беспорядков, на необходимости которого настаивал министр внутренних дел Март Хельме (EKRE).
Согласно подсчетам, в течение четырех лет на обучение и оснащение резервистов потребовалось бы 20 млн евро, пишет rus.err.ee.
"В ситуации, когда стоял выбор между зарплатами работников сферы внутренней безопасности и резервом внутренней безопасности, министр считал более приоритетными людей в подведомственной ему сфере", — сообщили в пресс-службе МВД.
При этом подготовка к созданию резерва внутренней безопасности продолжится и министерство намерено вернуться к вопросу его финансирования весной следующего года.
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Российские метеорологи рассказали, какая зима ждет петербуржцев
Осторожно, новый вид мошенничества
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи