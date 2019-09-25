В бюджете-2020 средств на создание резерва внутренней безопасности нет

Согласно подсчетам, в течение четырех лет на обучение и оснащение резервистов потребовалось бы 20 млн евро, пишет rus.err.ee.

"В ситуации, когда стоял выбор между зарплатами работников сферы внутренней безопасности и резервом внутренней безопасности, министр считал более приоритетными людей в подведомственной ему сфере", — сообщили в пресс-службе МВД.

При этом подготовка к созданию резерва внутренней безопасности продолжится и министерство намерено вернуться к вопросу его финансирования весной следующего года.