В будущем полиция не будет выезжать на ДТП лишь с материальным ущербом

Общее количество вызовов полиции на различные ДТП в прошлом году составило почти 10 000. Лишь в 20% случаев полиция начинает расследование, ведь основная часть — это ДТП с небольшим материальным ущербом, последствиями которых занимаются страховые компании.

"Полиция будет выезжать и расследовать ДТП, в которых пострадали люди, а также в случаях, когда виновник скрылся с места происшествия. Но в будущем полиция не будет выезжать на ДТП, где причинен лишь материальный ущерб", — отметила ведущий сотрудник Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Полиция не должна расследовать каждое мелкое ДТП, но кто, кроме полиции, сможет собрать необходимые доказательства?

"Если им кажется, что у них не хватает каких-то полномочий, то самое время дать нам об этом знать. И мы решим, какие дополнительные полномочия следует в данном случае прописать в законе", — подчеркнул вице-канцлер МВД Вейко Коммуссаар.