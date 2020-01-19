В Ботаническом саду можно увидеть ”Растения, изменившие мир”

Именно благодаря растениям было сделано множество открытий, изменивших жизнь и общество. Есть растения, благодаря которым сохранялись империи, и растения, постигнув чьи тайны, удавалось излечивать правителей и воинов.

В давние времена растения меняли историю мореходства и становились причиной открытия новых континентов. Высоко ценят силу растений люди творческих профессий — художники, писатели, музыканты, архитекторы, инженеры, изобретатели, ремесленники и многие другие.

Существуют и растения, обладающие разрушительным действием — стоит вспомнить о победном шествии рафинированного сахара, наркотиков и алкоголя на разных ступенях истории. На выставке можно познакомиться как с экзотическими, так и с более известными растениями, оказавшими влияние на ход истории.

Посетитель выставки узнает, какое изобретение родилось в результате наблюдений за динамикой полета крылатых семян яванского огурца, из семян какого растения делают ”растительную слоновую кость”, от каких болезней спасло человечество хинное дерево, какое известное растение поспособствовало появлению генетики, с каким растением была связана ”лихорадка по белому золоту”, а также многие другие интересные факты.

Это разноплановая выставка, которая содержит информацию об этноботанике, истории, биохимии, физиологии, фармации, кулинарии, парфюмерии и ряде других областей.