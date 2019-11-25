В борьбе с насилием в близких отношениях будут применены новые методы



„Наша цель — работать вместе с другими партерами по сотрудничеству так, чтобы случаев насилия в близких отношениях становилось меньше. Важно остановить насилие и предупредить этим самые тяжкие последствия", — сказала капитан полиции Кати Арумяэ из бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны.

Департамент полиции и погранохраны проанализировал случаи насилия в близких отношениях за последние четыре года, что помогло выявить главные факторы риска, приводящие к трагическим последствиям.

„Этот анализ послужит основой для того, чтобы изменить полицейскую практику и провести анализ рисков по всей Эстонии, чтобы уменьшить число случаев насилия в близких отношениях с тяжкими последствиями и повторяющихся случаев", — сказала Арумяэ.

Для лучшей защиты жертв министерство внутренних дел занимается разработкой системы "кнопки тревоги". При использовании кнопки Центр тревоги получит сообщение, требующее быстрого реагирования, что с большой вероятностью поможет предупредить случаи с тяжкими последствиями. Целевой группой этой услуги являются люди, которые ранее обращались в полицию и в случаях с которыми полиция оценила риск для жизни и здоровья пострадавших как высокий.