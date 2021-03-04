В больницы с COVID-19 попадает все больше людей трудоспособного возраста

"У нас здесь несколько недель чувство, словно речь идет о каком-то новом штамме, потому что в больницу попадают более молодые люди с обширным поражением легких", — передает RusERR слова Алис Лилль, заведующей центром внутренних болезней ITK, в которой средний возраст больных сейчас составляет 62 года.

"Возраст не коррелирует со степенью тяжести этой болезни. Они действительно моложе, но и у них очень обширное поражение легких, масштабное воспаление легких. Наша работа никак от этого не упростилась", — отмечает в свою очередь заведующая отделением для больных COVID-19 в Раквереской больнице Айле Каазик.

"Самые проблематичные у нас здесь мужчины в возрасте от 50 лет, которые до этого были совершенно здоровы, а теперь заболели этой болезнью и сейчас нуждаются в очень серьезном внимании", — сказала Каазик.

Она отметила, что хотя больница может увеличить число мест с возможностью кислородной терапии, ни кислород, ни койко-место сами по себе человека не лечат — для этого нужен персонал.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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