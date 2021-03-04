В больницы с COVID-19 попадает все больше людей трудоспособного возраста

Первоочередная вакцинация в домах престарелых была начата с расчетом, что это снизит давление на систему здравоохранения, однако больницы теперь все равно задыхаются от наплыва пациентов с COVID-19, только попадают в них теперь люди не пожилого, а трудоспособного возраста, которых нельзя оставить на домашнем лечении, потому что они не могут самостоятельно дышать.
"У нас здесь несколько недель чувство, словно речь идет о каком-то новом штамме, потому что в больницу попадают более молодые люди с обширным поражением легких", — передает RusERR слова Алис Лилль, заведующей центром внутренних болезней ITK, в которой средний возраст больных сейчас составляет 62 года.
"Возраст не коррелирует со степенью тяжести этой болезни. Они действительно моложе, но и у них очень обширное поражение легких, масштабное воспаление легких. Наша работа никак от этого не упростилась", — отмечает в свою очередь заведующая отделением для больных COVID-19 в Раквереской больнице Айле Каазик.
"Самые проблематичные у нас здесь мужчины в возрасте от 50 лет, которые до этого были совершенно здоровы, а теперь заболели этой болезнью и сейчас нуждаются в очень серьезном внимании", — сказала Каазик.
Она отметила, что хотя больница может увеличить число мест с возможностью кислородной терапии, ни кислород, ни койко-место сами по себе человека не лечат — для этого нужен персонал.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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