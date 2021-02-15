В больнице умерла молодая женщина с коронавирусом: у нее было сопутствующее заболевание

По словам медицинского руководителя Курессаареской больницы Эдварда Лаане, у женщины имелось сопутствующее заболевание, из-за чего она входила в группу риска по коронавирусу. Какое именно это заболевание, Лаане сказать не смог, поскольку речь идет о деликатной информации. При этом известно, что женщина находилась в Курессаареской больнице в связи с воспалением легких, вызванным COVID-19.

Лаане сообщил, что за девять дней до госпитализации пациентка получила первую дозу вакцины. ”Те, кто получил одну дозу, должны по-прежнему сохранять бдительность, поскольку это не значит, что иммунитет возникнет сразу же на следующий день, — сказал Лаане. — Лично я считаю, что она заразилась после получения первой дозы вакцины, но иммунитет еще не успел выработаться”.

Человек считается прошедшим вакцинацию от коронавируса, если он получил две дозы вакцины. Вторую дозу человек получает спустя 21 день после первой.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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