15.02.2021, 14:49

В больнице умерла молодая женщина с коронавирусом: у нее было сопутствующее заболевание

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Katastroofiõppus Saaremaal, Kuressaares
Foto on illlustreerivFoto: Irina Mägi

За минувшие сутки в Эстонии умерли шесть человек с коронавирусом, в том числе 30-летняя женщина.

По словам медицинского руководителя Курессаареской больницы Эдварда Лаане, у женщины имелось сопутствующее заболевание, из-за чего она входила в группу риска по коронавирусу. Какое именно это заболевание, Лаане сказать не смог, поскольку речь идет о деликатной информации. При этом известно, что женщина находилась в Курессаареской больнице в связи с воспалением легких, вызванным COVID-19.

Лаане сообщил, что за девять дней до госпитализации пациентка получила первую дозу вакцины. ”Те, кто получил одну дозу, должны по-прежнему сохранять бдительность, поскольку это не значит, что иммунитет возникнет сразу же на следующий день, — сказал Лаане. — Лично я считаю, что она заразилась после получения первой дозы вакцины, но иммунитет еще не успел выработаться”.

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Человек считается прошедшим вакцинацию от коронавируса, если он получил две дозы вакцины. Вторую дозу человек получает спустя 21 день после первой.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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