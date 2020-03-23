В больнице находятся 17 инфицированных коронавирусом: четверо из них — в критическом состоянии

В Пярнуской больнице находятся 3 человека, из них 2 в стабильном состоянии и 1 — в критическом. В Ида-Таллиннской центральной больнице находятся 2 человека, состояние обоих стабильное. В Северо-Эстонской региональной больнице — 2 человека в критическом состоянии. В Клинике Тарутского университета сейчас на лечении 3 человека, из которых 1 находится в критическом состоянии в интенсивной терапии.

Больше всего инфицированных коронавирусом сейчас в Ляэне-Таллиннсокй центральной больнице — 7 человек, но они все в стабильном состоянии и не нуждаются в интенсивном лечении. Из больниц уже выписаны 7 человек.

К утру понедельника в Эстонии коронавирус диагностирован у 352 человек, всего было сделано 3724 теста. За сутки поступили результаты 495 проб, что на 78 больше, чем днем ранее.

По сравнению с воскресеньем число больных увеличилось на 26 новых случаев, из которых 16 зафиксировано на Сааремаа, 5 — в Харьюмаа, 4 — в Вырумаа и 1 -в Тартумаа.

Что касается возратсных групп, то ситуация не изменилась: среди инфицированных 20-летние составляют 6%, а люди старше 60 лет — 17%.