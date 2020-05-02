В больнице Курессааре закрыли одно отделение для больных с коронавирусом

В субботу, 2 мая, в больнице Курессааре было закрыто одно из четырех отделений по лечению больных с коронавирусом, и там началась уборка помещений. Заведующий лечебной частью больницы Эдвард Лаане надеется вскоре закрыть еще одно отделение, пишет RusERR.
Больница Курессааре написала на своей странице в Facebook, что в субботу последние пациенты из отделения COVID-4 перешли в отделение по уходу или были выписаны домой, и в отделении началась тщательная уборка помещений.
Заведующий лечебной частью больницы Эдвард Лаане сказал ERR, что цель - закрыть в течение пары недель и отделение COVID-1.
Поскольку полевой госпиталь Сил обороны был собран и увезен, и в отделение COVID-3 пациентов с коронавирусной инфекцией не поступало, то для лечения больных с коронавирусом останется отделение COVID-2, в котором могут быть размещены 14 человек.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
У переболевших COVID выявлены изменения во внутренних органах
В больнице перерезали горло двум раненным в перестрелке
Женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за 10 дней в США
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил