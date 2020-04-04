В больнице Курессааре выявлен еще 21 человек с коронавирусом

Сейчас больница ожидает повторные результаты еще одной порции тестов, так что не исключено, что инфицированных прибавится.

За последние сутки в Эстонии прибавилось 58 больных коронавирусом, один человек умер.

За последние сутки в Эстонии было сделано 810 тестов на вирус COVID-19, из которых 58 анализов показали положительный результат. По данным регистра народонаселения больше всего новых случаев коронавируса диагностировано на Сааремаа (36), Харьюмаа (9), Ида-Вирумаа (4), Тартумаа (2) и Пярнумаа (2). В Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Валгамаа и Вильяндимаа добавилось по одному позитивному случаю, и точные данные одного заболевшего сейчас выясняются.

В Эстонии в общей сложности был сделан 19 091 тест, из них 1018, т.е. 5% показали позитивный результат.

По состоянию на утро 4 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 113 пациентов, 20 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 59 человек. Из-за вируса COVID-19 скончались 13 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!