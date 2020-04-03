В больнице Курессааре среди персонала выявлено 67 случаев заражения коронавирусом(3)
По состоянию на сегодняшний день анализы на коронавирус 67 человек из числа персонала Курессаареской больницы дали положительный результат.
По состоянию на сегодняшний день анализы на коронавирус 67 человек из числа персонала Курессаареской больницы дали положительный результат.
В своем сообщении больница отмечает, что это общее число за несколько недель, часть из заболевших уже признаны выздоровевшими, среди них есть и те, кто вернулся к работе.
Начальник лечебной части больницы Эдвард Лаане говорит, что на Сааремаа растет проблема с нехваткой работников в домах по уходу, замену им ищут и среди персонала больницы.
Вчера в Курессааре приступил к работе установленных рядом с больницей военно-полевой госпиталь, на помощь стали приходить врачи с материка.
Всего на Сааремаа насчитывается 359 подтвержденных позитивных проб на коронавирус.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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