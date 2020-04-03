03.04.2020, 14:25

В ближайшие недели больницы начнут использовать более быстрые тесты на коронавирус

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Koroonatest
Koroonatest Foto: Michael Bunel/Zumapress/Scanpix

В ближайшие недели в девяти больницах Эстонии, при госпитализации пациентов, в отделениях экстренной медицины, появится возможность использовать более быстрые тесты для определения заражения COVID-19, которые показывают результат в течение часа. Использовать быстрые тесты в домашних условиях Департамент здоровья по-прежнему не рекомендует, так как они при определении заражения не дают достоверный результат.

Согласно имеющейся на данный момент информации и технологии, единственная достоверная методика для ранней диагностики COVID-19 и диагностирования случаев заражения коронавирусом, это анализ на выявление РНК (нуклеиновой кислоты), для которого тампоном берется мазок с носоглотки. Диагностику на основе выявления РНК делают крупные лаборатории, а также SYNLAB и лаборатория Департамента здоровья. Проблема этого метода — медленность, которая ставит в сложное положение именно лаборатории больниц, которые делают срочные анализы в критических ситуациях. В лабораториях девяти больниц Эстонии имеется так называемое РОСТ (Point-of-Care Testing) оборудование для определения вируса по РНК, которое позволяют анализировать пробы в маленьких объемах, но получать результат в течение часа. Тесты доставят в больницы через пару недель.

”Быстрые тесты РНК подходят для использования в больницах для тестирования пациентов отделения экстренной помощи (ЕМО) в ходе триажа, для того чтобы определить, является ли человек носителем возбудителя болезни. Таким образом, при госпитализации возможно быстро распределять пациентов с позитивными и негативными результатами теста на COVID-19. При первой возможности тесты будут взяты в использование в больницах, где для этого имеется возможность”, сказала заместитель главного директора Департамента здоровья Елена Томассова. ”Подчеркиваю, что быстрые тесты предназначены только для использования в больницах, и люди не могут использовать их в домашних условиях”.

По данным Департамента здоровья, необходимое для быстрых анализов оборудование имеется в Северо-Эстонской Региональной больнице, Клиникуме Тартуского Университета, Курессаареской больнице, Пярнуской больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице, Ида-Вируской центральной больнице, Нарвской больнице, Таллиннской детской больнице и Раквереской больнице.

По словам руководителя лаборатории Северо-Эстонской Региональной больницы доктора Марге Кютт, в Региональной больнице для проведения быстрых тестов имеется оборудование Cepheid GeneXpert Systems, которое можно использовать для молекулярного определения возбудителя SARS-Co-V-2 методом RT-PCR. ”Преимущество этого оборудования и предлагаемого метода перед имеющимся методом в том, что короче время получения результата по сравнению с тем методом, который используется сейчас, примерно 1 час вместо нынешних 4 часов”, сказала доктор Марге Кютт. ”Тесты от производителя Cepheid мы ожидаем примерно через 2 недели”.

Другие имеющиеся сейчас на рынке так называемые серологические тесты быстрые тесты, предназначенные для использования в домашних условиях, которые основываются на определении в крови антигенов или антител, не являются достоверными и не позволяют оценить насколько пациент может быть заразен. Согласно последним исследованиям, ранние антитела к коронавирусу возникают через 5-10 дней после появления симптомов заболевания. Поэтому их не рекомендуется использовать не в медицинских учреждениях, в центрах семейных врачей, в том числе и дома. ”Так как в Эстонии достаточно возможности предлагать достоверное тестирование на коронавирус РНК, то на данный момент отсутствует необходимость внедрять в использование нерекомендуемые различными международными профессиональными организациями (быстрые) тесты”, добавила Елена Томассова. ”Этой же точки зрения придерживаются также ученые и специалисты из Эстонского общества лабораторной медицины”.

По заверениям руководителя Северо-Европейского региона SYNLAB Райнара Аамисепп, в соответствии с необходимостью и согласованным с Департаментом здоровья порядком, SYNLAB продолжит в лаборатории Таллинна тестировать на коронавирус пациентов по направлению семейного врача, людей в домах призрения и работников первой линии. В лаборатории методом PCR для диагностирования вируса SARS-CoV-2 при взятии пробы с носоглотки определяется наличие РНК, что является для выявления случаев заражения самым надежным методом. ”Используемое в больницах решение РОСТ, основанное на определении РНК, идеально подходит для отделений экстренной помощи (ЕМО) и при госпитализации в больницы, так как этот метод дает быстрый ответ. Мы ежедневно делаем уже до 2000 тестов на коронавирус по аналогичному методу, но используя для этого аппаратуру, обеспечивающую большую пропускную способность. Также у нас при сотрудничестве с Medicum, Qvalitase и другими компаниями частной медицины, обеспечена достаточная способность для проведения тестирования и логистика, для того чтобы при необходимости покрыть лабораторную диагностику COVID-19 по всей Эстонии. По решению Департамента здоровья мы увеличиваем возможности тестирования в Эстонии”, сказал Райнар Аамисепп.

Коротко о различных типах имеющихся тестов для диагностирования коронавируса:

  • тесты на нуклеиновые кислоты вируса, то есть на определение РНК в лаборатории


Определение РНК вируса является первичным средством диагностики на COVID-19 и для определения случаев заражения как в Эстонии, так и по всему миру. Это единственная достоверная методика, которую на данный момент акцептирует как Всемирная организация здоровья (ВОЗ), так и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Тест позволяет определить вирус на ранней стадии, чтобы можно было сразу ввести карантин. РНК вируса возможно определить с помощью классического метода real-time PCR (Polymerase chain reaction), для которого используют специальную аппаратуру, обученных специалистов и адаптированный процесс работы лаборатории. Этот метод используется как в лабораториях департамента здоровья, в SYNLAB, так и в лабораториях больниц. Результат теста является достоверным и, таким образом, можно проводить тестирование в довольно большом объеме. Определение РНК в лаборатории на данный момент занимает 4-6 часов.

  • более быстрые тесты на нуклеиновые кислоты вируса, то есть определение РНК в лаборатории


РНК вируса можно определить и более быстрыми методами, с помощью специальной аппаратуры, которая есть в лабораториях различных больниц. Мощность этой аппаратуры меньше, но ответ можно получить в течение часа. Это позволяет пациента, у которого проба на COVID-19 оказалась положительной, сразу отделить от других пациентов. По данным Департамента здоровья, необходимое оборудование для взятия проб есть в Северо-Эстонской региональной больнице, Клиникуме Тартуского университета, Курессаареской больнице, Пярнусской больнице, Восточно-Таллиннской центральной больнице, центральной больнице Ида-Вирумаа, Нарвской больнице, Таллиннской детской больнице и Ракверской больнице. 20 марта тест получил специальное разрешение на использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и в больницах Эстонии ожидают поставку реагентов через две недели.

  • быстрые тесты на определение антигенов вируса в домашних условиях


Предлагаемые (быстрые) тесты на определение антигенов коронавируса показали очень низкую чувствительность и дают много ложноотрицательных результатов, по сравнению с тестом на определение РНК, из-за чего пациенты с COVID-19 могут прекратить карантин. Это значит, что тесты нужно перепроверять в лабораториях с помощью тестов РНК. Поэтому на данный момент, ВОЗ не советует использовать тест на антигены для клинический диагностики.

  • серологические тесты в лаборатории на определение возникающих в организме антител, или ELISA тесты


ELISA используют для определения наличия противовирусных антител в пробе, обычно в крови. Метод основывается на специфичной химической реакции между антигеном вируса и специфичными для вируса антителами. Тест можно сделать только в лабораторных условиях. Пока антитела возникнут в организме в ответ на заболевание, пройдет, по некоторым данным 5-10 с момента появления симптомов. Это означает, что для ранней диагностики и принятия решения о карантине, тест на наличие антител не подходит. Как ВОЗ, так и ECDC считают, что определение антител может оказаться полезным для дальнейших сероэпидемиологических исследований, чтобы определить иммунитет населения.

  • cерололгичсеские быстрые тесты на определение противовирусных антител в организме в домашних условиях


(Быстрые) тесты на антитела COVID-19, которые сейчас чаще всего предлагают в качестве быстрых тестов, определяют ответную реакцию организма на вирус, для формирования которой нужно время. Согласно последним исследованиям на возникновение антител к коронавирусу уходит от 5 до 10 дней после появления симптомов. Поскольку все это время пациент является высоко заразным, данный тест не подходит для ранней диагностики и принятия решения о карантине. Такие быстрые тесты дают много ложноотрицательных результатов, поэтому ВОЗ и ECDC на данный момент их не рекомендуют. Сейчас на международном рынке много подделок, и данные о качестве таких тестов отсутствуют.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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