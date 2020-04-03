В ближайшие недели больницы начнут использовать более быстрые тесты на коронавирус

”Быстрые тесты РНК подходят для использования в больницах для тестирования пациентов отделения экстренной помощи (ЕМО) в ходе триажа, для того чтобы определить, является ли человек носителем возбудителя болезни. Таким образом, при госпитализации возможно быстро распределять пациентов с позитивными и негативными результатами теста на COVID-19. При первой возможности тесты будут взяты в использование в больницах, где для этого имеется возможность”, сказала заместитель главного директора Департамента здоровья Елена Томассова. ”Подчеркиваю, что быстрые тесты предназначены только для использования в больницах, и люди не могут использовать их в домашних условиях”.

По данным Департамента здоровья, необходимое для быстрых анализов оборудование имеется в Северо-Эстонской Региональной больнице, Клиникуме Тартуского Университета, Курессаареской больнице, Пярнуской больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице, Ида-Вируской центральной больнице, Нарвской больнице, Таллиннской детской больнице и Раквереской больнице.

По словам руководителя лаборатории Северо-Эстонской Региональной больницы доктора Марге Кютт, в Региональной больнице для проведения быстрых тестов имеется оборудование Cepheid GeneXpert Systems, которое можно использовать для молекулярного определения возбудителя SARS-Co-V-2 методом RT-PCR. ”Преимущество этого оборудования и предлагаемого метода перед имеющимся методом в том, что короче время получения результата по сравнению с тем методом, который используется сейчас, примерно 1 час вместо нынешних 4 часов”, сказала доктор Марге Кютт. ”Тесты от производителя Cepheid мы ожидаем примерно через 2 недели”.

Другие имеющиеся сейчас на рынке так называемые серологические тесты быстрые тесты, предназначенные для использования в домашних условиях, которые основываются на определении в крови антигенов или антител, не являются достоверными и не позволяют оценить насколько пациент может быть заразен. Согласно последним исследованиям, ранние антитела к коронавирусу возникают через 5-10 дней после появления симптомов заболевания. Поэтому их не рекомендуется использовать не в медицинских учреждениях, в центрах семейных врачей, в том числе и дома. ”Так как в Эстонии достаточно возможности предлагать достоверное тестирование на коронавирус РНК, то на данный момент отсутствует необходимость внедрять в использование нерекомендуемые различными международными профессиональными организациями (быстрые) тесты”, добавила Елена Томассова. ”Этой же точки зрения придерживаются также ученые и специалисты из Эстонского общества лабораторной медицины”.