В ближайшие годы средняя зарплата учителей расти не будет

Средняя месячная брутто-зарплата педагога в прошлом году составляла 1582 евро, а минимальная — 1250 евро. В этом году фонду оплаты труда учителей выделили дополнительные средства в размере 2,5%. Минимальная заработная плата учителей увеличилась на 5,2% и сейчас составляет 1315 евро.

Государство планирует удерживать зарплату педагогов в детсадах на уровне 90% от зарплаты учителя, а зарплату имеющих магистерскую степень учителей — на уровне минимальной ставки учителя в сфере общего образования. На 2021-2024 годы на эти цели предусмотрено в общей сложности 60 млн евро.

Также государство планирует продолжить создание государственных гимназий. Согласно стратегии, к 2024 году в стране должны действовать 26 государственных гимназий.