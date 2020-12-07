В ближайшие дни можно ждать новых местных коронавирусных ограничений

Хотя сегодня вечером власти о новых ограничениях не сообщали, но, по всей видимости, в ближайшие дни они появятся, пишет Delfi.ee.

Врачи нарвской больницы считают, что Ида-Вирумаа нужно бы закрыть "на замок", и то это будет уже слишком поздно.

Департамент здоровья рассматривает вариант отправки в критические регионы молодых врачей из резидентуры, сообщает rus.err.

"Сейчас у нас в резидентуре находятся врачи, которые учились в университете. Каждый год в университет поступают около 135 новых врачей, то есть примерно 800 человек могут и способны работать в Нарвской больнице", — заявил гендиректор Департамента здоровья Юлар Ланно.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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