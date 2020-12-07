В ближайшие дни можно ждать новых местных коронавирусных ограничений
Сегодня вечером представители Научного совета и Департамента здоровья обсудили возможные ограничения, которые нужно ввести для ограничения распространения COVID-19 в Ида-Вирумаа.
Сегодня вечером представители Научного совета и Департамента здоровья обсудили возможные ограничения, которые нужно ввести для ограничения распространения COVID-19 в Ида-Вирумаа.
Хотя сегодня вечером власти о новых ограничениях не сообщали, но, по всей видимости, в ближайшие дни они появятся, пишет Delfi.ee.
Врачи нарвской больницы считают, что Ида-Вирумаа нужно бы закрыть "на замок", и то это будет уже слишком поздно.
Департамент здоровья рассматривает вариант отправки в критические регионы молодых врачей из резидентуры, сообщает rus.err.
"Сейчас у нас в резидентуре находятся врачи, которые учились в университете. Каждый год в университет поступают около 135 новых врачей, то есть примерно 800 человек могут и способны работать в Нарвской больнице", — заявил гендиректор Департамента здоровья Юлар Ланно.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
Луческу поделился ожиданиями матча ЛЧ с «Ференцварошем»
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова