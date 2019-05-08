08.05.2019, 10:42
В ближайшие дни EKRE не назовет нового кандидата на пост министра от партии(3)
В ближайшие дни EKRE не планирует обнародовать имя кандидата в министры от партии.
В ближайшие дни EKRE не планирует обнародовать имя кандидата в министры от партии.
Если еще вчера председатель EKRE Март Хельме обещал назвать имя нового кандидата уже сегодня, то теперь выясняется, что время с обнародованием имени министра затягивается.
Как сообщили в партии,с 8 по 10 мая премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) находится с официальным визитом в Румынии. В связи с этим, имя нового кандидата в министры будет названо после возвращения Ратаса.
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