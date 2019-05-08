В ближайшие дни EKRE не назовет нового кандидата на пост министра от партии

Если еще вчера председатель EKRE Март Хельме обещал назвать имя нового кандидата уже сегодня, то теперь выясняется, что время с обнародованием имени министра затягивается.

Как сообщили в партии,с 8 по 10 мая премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) находится с официальным визитом в Румынии. В связи с этим, имя нового кандидата в министры будет названо после возвращения Ратаса.