В библиотеку - за призом! В Каламая отмечают 90-летие местного очага культуры

Дети могут принять участие в приуроченной ко дню рождения викторине. Кстати, ответы на вопросы викторины можно найти, посмотрев по сторонам в самой библиотеке. Кроме того, открыта выставка, посвященная страницам истории Каламаяской библиотеки.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, библиотека Каламая всегда была и остается важным для района объектом культуры.

«В первую очередь надо сказать спасибо замечательным библиотекарям, которые являются своеобразными проводниками в мире книг. Важно, чтобы дорогу в библиотеку нашли как те, кто только учится читать, так и школьники, а также их папы, мамы, дедушки и бабушки. Я очень рад, что у нас в Пыхья-Таллинне есть такой замечательный центр притяжения всех любителей чтения, каковым является библиотека Каламая», - сказал Ярвелайд.

Библиотека открылась 20 ноября 1929 года по адресу ул. Гранийди, 1 под названием IV Haruraamatukogu, т.е. IV филиал центральной библиотеки. В библиотеке было тогда всего 1100 книг. Затем библиотека неоднократно переезжала – с 1931 года она находилась на ул. Соо, с 1938 на ул. Вана-Каламая и с 1941 года на ул. Теэстусе.

Библиотека пережила разные времена. Во время немецкой и советской оккупаций из собрания изымались неугодные для властей произведения. В 1944 году во время мартовской бомбежки вылетели окна, но книги чудом остались целы. В советское время библиотека была обязана проводить мероприятия идеологического характера.