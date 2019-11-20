20.11.2019, 16:12

В библиотеку - за призом! В Каламая отмечают 90-летие местного очага культуры


EST 4
В библиотеку - за призом! В Каламая отмечают 90-летие местного очага культуры
Foto: Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

Библиотека Каламая отмечает сегодня 90-летие. В связи с этим между всеми пользователями библиотеки, которые возьмут сегодня не менее трех книг, будут разыграны сумки со специальным юбилейным дизайном.

Дети могут принять участие в приуроченной ко дню рождения викторине. Кстати, ответы на вопросы викторины можно найти, посмотрев по сторонам в самой библиотеке. Кроме того, открыта выставка, посвященная страницам истории Каламаяской библиотеки.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, библиотека Каламая всегда была и остается важным для района объектом культуры.

«В первую очередь надо сказать спасибо замечательным библиотекарям, которые являются своеобразными проводниками в мире книг. Важно, чтобы дорогу в библиотеку нашли как те, кто только учится читать, так и школьники, а также их папы, мамы, дедушки и бабушки. Я очень рад, что у нас в Пыхья-Таллинне есть такой замечательный центр притяжения всех любителей чтения, каковым является библиотека Каламая», - сказал Ярвелайд.

Библиотека открылась 20 ноября 1929 года по адресу ул. Гранийди, 1 под названием IV Haruraamatukogu, т.е. IV филиал центральной библиотеки. В библиотеке было тогда всего 1100 книг. Затем библиотека неоднократно переезжала – с 1931 года она находилась на ул. Соо, с 1938 на ул. Вана-Каламая и с 1941 года на ул. Теэстусе.

Библиотека пережила разные времена. Во время немецкой и советской оккупаций из собрания изымались неугодные для властей произведения. В 1944 году во время мартовской бомбежки вылетели окна, но книги чудом остались целы. В советское время библиотека была обязана проводить мероприятия идеологического характера.

Начиная с 1974 года библиотека Каламая вновь приобретает статус филиала Таллиннской центральной библиотеки и получает свое нынешнее название. В 2007 году библиотека переезжает в свои нынешние помещения по адресу ул. Коцебу, 9.

Кроме книг и периодики, в библиотеке можно бесплатно взять напрокат спортивный инвентарь: палки для скандинавской борьбы, скейтборд, самокат. Также читатели могут пользоваться электронной библиотекой.

Часы работы библиотеки Каламая (Kotzebue, 9): Вт, Ср, Пт 11-18; Чт 12-19; Сб 10-17. Вс, Пн закрыто. Телефон 683 0970, электронная почта kalamaja@tln.lib.ee, интернет-сайт http://keskraamatukogu.ee/raamatukogu/kalamaja-raamatukogu/.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: