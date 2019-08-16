В Белом море взорвался ядерный реактор. Может ли радиация дойти до Эстонии?

По словам профессора кафедры физики Таллиннского технического университета Яана Калда, скорее всего, речь идет об изотопном реакторе. ”Это устройства с относительно маленькой мощностью (несколько киловатт), которые используют энергию, возникающую при распаде радиоактивных изотопов. В подобных устройствах использует такие радиоактивные изотопы, которые относительно безопасны для живой природы и при распаде выделяют преимущественного альфа-излучение, от которого защититься очень просто”.

В связи с этим, по оценке Калда, можно предположить, что речь идет о выбросе в атмосферу относительно малого количества относительно безопасного радиоактивного изотопа. ”Локально, близ места взрыва, это ожидаемо привело к росту уровня радиации”, — отмечает он, но добавляет, что причин для беспокойства нет. Если эти воздушные массы двинутся в сторону Эстонии, то к моменту прибытия, уверен Калда, концентрация радиоактивного загрязнения в них сильно снизится.

Также специалист отмечает, что уровень радиации может увеличиваться до 16 раз и в природных условиях. В том числе в Эстонии. Поэтому нам беспокоится о последствиях взрыва не стоит.