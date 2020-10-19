В Беларуси задержан собственник эстонской IT-компании

Имя Герчикова присутствует в списке задержанных, размещенном на правозащитном сайте spring96.org.

Как сообщил портал TUT.BY, Герчикова задержали в собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции.

По информации ”Нашай Нiвы”, в одиннадцать вечера 17 октября Герчиков уже находился в ЦИП на Окрестина, об этом изданию сообщили в Заводском РУВД.

Момент задержания попал на видео.

Bamboo Group OÜ начала деятельность в Эстонии в 2007 году. Штаб-квартира компании находится в Таллинне. Владислав Герчиков родом из Беларуси, он имеет постоянный вид на жительство в Эстонии и владеет в нашей стране недвижимостью.

Bamboo Group OÜ — международная частная группа технологических компаний, которая действует в Европе, Азии и Африке.

В белорусском офисе работает около 100 человек. Компания делает два EdTech-проекта. Один для Беларуси — это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED — для стран Азии, пишет dev.by.

В 2015 году Герчиков входил в сопровождавшую премьер-министра Эстонии бизнес-делегацию во время визита премьера в Дубай и Оман.

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