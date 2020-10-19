В Беларуси задержан собственник эстонской IT-компании

В субботу властями Беларуси в ходе ставшего уже традиционным марша с участием женщин и студентов, было задержано 40 человек, в числе которых оказался Владислав Герчиков, основатель, председатель правления и один из собственников эстонского IT-предприятия Bamboo Group OÜ.
Имя Герчикова присутствует в списке задержанных, размещенном на правозащитном сайте spring96.org.
Как сообщил портал TUT.BY, Герчикова задержали в собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции.
По информации ”Нашай Нiвы”, в одиннадцать вечера 17 октября Герчиков уже находился в ЦИП на Окрестина, об этом изданию сообщили в Заводском РУВД.
Момент задержания попал на видео.
Bamboo Group OÜ начала деятельность в Эстонии в 2007 году. Штаб-квартира компании находится в Таллинне. Владислав Герчиков родом из Беларуси, он имеет постоянный вид на жительство в Эстонии и владеет в нашей стране недвижимостью.
Bamboo Group OÜ — международная частная группа технологических компаний, которая действует в Европе, Азии и Африке.
В белорусском офисе работает около 100 человек. Компания делает два EdTech-проекта. Один для Беларуси — это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED — для стран Азии, пишет dev.by.
В 2015 году Герчиков входил в сопровождавшую премьер-министра Эстонии бизнес-делегацию во время визита премьера в Дубай и Оман.
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