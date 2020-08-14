14.08.2020, 18:13
В Беларуси освободили гражданина Эстонии, которого ранее задержал и избил ОМОН(21)
Гражданина Эстонии Эдгара Башмакова, которого 11 августа в Беларуси задержали силовики с применением резиновых дубинок, сегодня освободили.
Гражданина Эстонии Эдгара Башмакова, которого 11 августа в Беларуси задержали силовики с применением резиновых дубинок, сегодня освободили.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пиа Куузик подтвердила, что сегодня в 15:00 в Беларуси освободили Эдгара Башмакова, который был задержан ранее.
Информацию в министерство передала супруга Эдгара.
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