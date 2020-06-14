14.06.2020, 09:35

В Батарейной тюрьме пройдет презентация книги о депортациях и откроется фотовыставка


EST
Patarei merekindlus.
Patarei merekindlus.Foto: Rauno Volmar

Эстонский институт исторической памяти проводит 14 июня, в национальный день траура в Батарейной тюрьме презентацию книги ”Дело ”Прибой”: статьи и документы о мартовской депортации 1949 г.”. После презентации будет открыта фотовыставка ”Фотографии Августа Рубена из лагерей ГУЛага”. Мероприятие начнется в 15:00 (по приглашениям). Ранее презентация была перенесена из-за пандемии.

В день траура Эстония вспоминает всех невинных жертв советского режима. Мероприятие откроет министр юстиции Райво Аэг. Выступят историки и исследователи.

”О мартовских депортациях можно свободно говорить и писать уже почти 30 лет и можно подумать, что все важные аспекты уже изучены и опубликованы. На самом деле основное внимание до сих пор уделялось выяснению личности жертв и описанию их жизни в Сибири. О планировании и проведении этой преступной операции мы знаем относительно мало. Данная книга дает более детальный обзор операции ”Прибой” и, надеемся, поможет подкорректировать некоторые неточные суждения”, — сказал один из редакторов книги, член правления института исторической памяти Меэлис Марипуу.

Читайте также:

После презентации будет открыта фотовыставка ”Фотографии Августа Рубена из лагерей ГУЛага”, состоящая из редких и до сих пор не представших перед общественностью фотографий из лагерей ГУЛага, авторства репрессированного лесного брата из Эстонии Августа Рубена.

Мероприятие пройдет на территории выставочной площади Батарейной тюрьмы "Коммунизм — это тюрьма", которая открыта для посетителей со среды по воскресенье 10-18 (информация: patareiprison.org).

Проведенная в марте 1949 года депортационная операция под кодовым названием ”Прибой” стала самой массовой депортацией в послевоенном СССР, которая затронула Эстонию, Латвию и Литву. Задачей операции было окончательно сломить сопротивление советизации в сельской местности оккупированных республик. Из Эстонии было выслано более 20 000 человек, из стран Балтии всего более 90 000 человек, среди них старики и дети. Многие из них погибли.

Книга об этой преступной операции, содержащая исторические документы и статьи ученых, издана издательством Тартуского Университета в качестве второго издания из серии трудов Эстонского института исторической памяти.

Читайте также: