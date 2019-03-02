В Батарейной крепости будет международный музей памяти жертв коммунизма

Министр юстиции и представитель Riigi Kinnisvara AS подписали договор о создании международного мемориального музея памяти жертв коммунизма в Батарейной морской крепости, пишет rus.err.ee.
"Международный мемориальный музей памяти жертв коммунизма станет первым в мире комплексным музеем преступлений коммунистических режимов. Он внесет значительный вклад в отраслевые исследования и образовательную работу на мировом уровне и будет гарантировать, что будущие поколения не забудут прошлое. Центр объединит исследовательский центр, музей и отдел международной информации", — сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.
"Музей будет нести послание, что зло коммунистических преступлений не может повториться в нашем обществе", — подчеркнул Рейнсалу.
Решение создать музей коммунистических преступлений в Батарейном комплексе было найдено в ходе международного конкурса дизайнеров, в котором победила работа японского архитектора Эндо Шухея "Красная эрозия". Работу центра будет координировать Эстонский институт исторической памяти.