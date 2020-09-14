В Азери у работника дома престарелых обнаружен коронавирус

Заведующая домом престарелых Кай Тооме подтвердила Delfi, что вчера с ними связался Департамент здоровья. Ожидается, что протестированы будут все работники, а при необходимости и постояльцы.

Тооме затруднилась ответить, контактировал ли работник с клиентами, когда он уже был заражен. Основным видом деятельности дома престарелых в Азери является уход за инвалидами и пожилыми людьми.

Там имеются комнаты на одного и двух человек, всего 60 мест. Большее число подопечных составляют жители Азери и близлежащих районов, хотя есть и жители Таллинна, Раквере и других городов Эстонии.

По данным Postimees, всего в доме престарелых 53 подопечных, средний возраст которых 77 лет: самому старшему 96 лет, а самому молодому 50 лет.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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