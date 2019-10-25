В августе с парома Silja Europa пропал финн. Его тело в Эстонии и до сих пор не опознано

Хотя ответственность за расследование подобных случаев лежит на полиции Восточного округа, сам Хяккинен в Таллинн по данному вопросу не ездил. На практике подобными случаями занимаются местные эстонские полицейские.
Как Хяккинен, так и эстонская полиция обещают сообщать общественности новую информацию по мере ее появления.
По данным Министерства иностранных дел Финляндии, ежегодно за пределами страны умирает примерно 500 финнов, но более точная информация по странам не разглашается. Сообщается лишь, что в первую тройку входят Испания, Швеция и Таиланд. Число умирающих в Эстонии граждан Финляндии колеблется в пределах от 22 до 35 в год.
Нередко бывает, что причина смерти умерших за границей финнов так и остается не выясненной. В прошлом году телеканал MTV сообщил, что причину четверти таких случаев точно установить не удается.
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