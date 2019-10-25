25.10.2019, 16:50

В августе с парома Silja Europa пропал финн. Его тело в Эстонии и до сих пор не опознано


rus.delfi.ee
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В августе с парома Silja Europa пропал финн. Его тело в Эстонии и до сих пор не опознано
Иллюстративное фотоVallo Kruuser

Таллиннская полиция до сих пор ведет расследование причины смерти пропавшего с парома Silja Europa гражданина Финляндии Патрика Стефаниуса, до сих пор официально об обнаружении его тела не сообщали.

21-летнего Стефаниуса последний раз видели в ночном клубе 17 августа. Компания, в которой он находился, хватилась молодого человека только на обратном пути в Хельсинки. Позже, по записям камер наблюдения выяснилось, что турист свалился в порту с борта судна в море, пишет финское издание Iltalehti.

Ни финская, ни эстонская полиция об обнаружении тела молодого человека не сообщали, хотя в Таллиннском порту из воды достали труп, по приметам похожий на Стефаниуса.

Эстонские власти сообщили, что найденный труп пытались опознать, для этого дважды брали анализы ДНК. Как сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, найденное тело по-прежнему находится в Эстонии, опознание проводилось вместе с финскими коллегами.

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Стефаниус родом из финского Миккели, поэтому за расследование отвечает Восточный округ полиции Финляндии. Руководящий расследованием комиссар Тимо Хяккинен сказал, что в настоящий момент идет выяснение причины смерти. "Мы не подозреваем в его смерти криминала", — сказал Хяккинен.

Хотя ответственность за расследование подобных случаев лежит на полиции Восточного округа, сам Хяккинен в Таллинн по данному вопросу не ездил. На практике подобными случаями занимаются местные эстонские полицейские.

Как Хяккинен, так и эстонская полиция обещают сообщать общественности новую информацию по мере ее появления.

По данным Министерства иностранных дел Финляндии, ежегодно за пределами страны умирает примерно 500 финнов, но более точная информация по странам не разглашается. Сообщается лишь, что в первую тройку входят Испания, Швеция и Таиланд. Число умирающих в Эстонии граждан Финляндии колеблется в пределах от 22 до 35 в год.

Нередко бывает, что причина смерти умерших за границей финнов так и остается не выясненной. В прошлом году телеканал MTV сообщил, что причину четверти таких случаев точно установить не удается.

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