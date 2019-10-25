В августе с парома Silja Europa пропал финн. Его тело в Эстонии и до сих пор не опознано

21-летнего Стефаниуса последний раз видели в ночном клубе 17 августа. Компания, в которой он находился, хватилась молодого человека только на обратном пути в Хельсинки. Позже, по записям камер наблюдения выяснилось, что турист свалился в порту с борта судна в море, пишет финское издание Iltalehti.

Ни финская, ни эстонская полиция об обнаружении тела молодого человека не сообщали, хотя в Таллиннском порту из воды достали труп, по приметам похожий на Стефаниуса.

Эстонские власти сообщили, что найденный труп пытались опознать, для этого дважды брали анализы ДНК. Как сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, найденное тело по-прежнему находится в Эстонии, опознание проводилось вместе с финскими коллегами.

Стефаниус родом из финского Миккели, поэтому за расследование отвечает Восточный округ полиции Финляндии. Руководящий расследованием комиссар Тимо Хяккинен сказал, что в настоящий момент идет выяснение причины смерти. "Мы не подозреваем в его смерти криминала", — сказал Хяккинен.