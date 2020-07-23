23.07.2020, 19:35

В августе открывается прием ходатайств на развитие услуг попечительства


EST
Linnas 25.03.2020
Foto: Andres Putting

Министр социальных дел Танель Кийк подписал постановление, благодаря которому в августе открывается этап приема ходатайств на развитие услуг попечительства, поддерживающих участие людей на рынке труда. В числе прочего можно будет ходатайствовать о пособии на развитие услуг консультирования и групп поддержки.

”В последние годы государство в первую очередь поддерживало местные самоуправления в развитии услуг, которые помогают людям самостоятельно проживать у себя дома. Особое внимание уделяется развитию услуг, нацеленных на самостоятельное проживание дома и сокращение нагрузки по уходу, поскольку нуждающийся в помощи человек должен получать поддержку у себя дома или поблизости. Кризис, вызванный коронавирусом, повлиял на жизнь и жизнедеятельность всех людей. В период экономического спада важно, чтобы мы были готовы поддержать более широкую целевую группу людей, как в экономическом, так и в социальном плане. Для этого мы сделали условия подачи заявок более гибкими и расширили целевую группу благодаря услугам консультирования и группам поддержки”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

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Пособие можно получить на предоставление услуг на дому, услугу опорного лица, услугу личного помощника, услуги дневного или интервального ухода, комплексные услуги по уходу, консультационные услуги и группы поддержки, психологическое консультирование, консультирование на основе личного опыта, консультирование по долговым обязательствам и других услуг. В общей сложности местные самоуправления будут поддержаны в объеме 5 миллионов евро, выделенных из средств Европейского социального фонда.

”Цель консультационных услуг и групп поддержки заключается в предоставлении людям эмоциональной поддержки, практических советов и повышении их осведомленности о том, как справляться со сложными ситуациями, возникающими в повседневной жизни, включая особые потребности и нагрузку по уходу. Кроме того, мы хотим поощрять местные самоуправления разрабатывать инновационные решения. Например, чтобы живущие у себя дома люди, которые нуждаются в уходе, могли пользоваться различными техническими решениями для связи как с местным самоуправлением, с теми, кто предоставляет услуги, так и с их близкими”, — добавил министр.

Также указаны условия выплаты пособий. В зависимости от ситуации в местных самоуправлениях, то есть исходя из количества пожилых и людей с особыми потребностями в пропорции к населению, будет зависеть самофинансирование ходатайствующих о пособии. Ставка местных самоуправлений с большей долей людей с особыми потребностями и долей пожилых людей составляет 15%, а с меньше долей — 25%. Цель — поддержать те местные самоуправления, которые находятся в более тяжелом состоянии, которым необходимо вносить больший вклад в помощь людям. Максимальная сумма пособия составляет 300 000 евро.

Ходатайства можно подавать в любое время, и они будут приниматься до тех пор, пока есть свободные средства.

Ходатайства принимает Государственный центр опорных услуг: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/tooelu-ja-hoolekanne

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