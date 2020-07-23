В августе открывается прием ходатайств на развитие услуг попечительства

”В последние годы государство в первую очередь поддерживало местные самоуправления в развитии услуг, которые помогают людям самостоятельно проживать у себя дома. Особое внимание уделяется развитию услуг, нацеленных на самостоятельное проживание дома и сокращение нагрузки по уходу, поскольку нуждающийся в помощи человек должен получать поддержку у себя дома или поблизости. Кризис, вызванный коронавирусом, повлиял на жизнь и жизнедеятельность всех людей. В период экономического спада важно, чтобы мы были готовы поддержать более широкую целевую группу людей, как в экономическом, так и в социальном плане. Для этого мы сделали условия подачи заявок более гибкими и расширили целевую группу благодаря услугам консультирования и группам поддержки”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Пособие можно получить на предоставление услуг на дому, услугу опорного лица, услугу личного помощника, услуги дневного или интервального ухода, комплексные услуги по уходу, консультационные услуги и группы поддержки, психологическое консультирование, консультирование на основе личного опыта, консультирование по долговым обязательствам и других услуг. В общей сложности местные самоуправления будут поддержаны в объеме 5 миллионов евро, выделенных из средств Европейского социального фонда.

”Цель консультационных услуг и групп поддержки заключается в предоставлении людям эмоциональной поддержки, практических советов и повышении их осведомленности о том, как справляться со сложными ситуациями, возникающими в повседневной жизни, включая особые потребности и нагрузку по уходу. Кроме того, мы хотим поощрять местные самоуправления разрабатывать инновационные решения. Например, чтобы живущие у себя дома люди, которые нуждаются в уходе, могли пользоваться различными техническими решениями для связи как с местным самоуправлением, с теми, кто предоставляет услуги, так и с их близкими”, — добавил министр.

Также указаны условия выплаты пособий. В зависимости от ситуации в местных самоуправлениях, то есть исходя из количества пожилых и людей с особыми потребностями в пропорции к населению, будет зависеть самофинансирование ходатайствующих о пособии. Ставка местных самоуправлений с большей долей людей с особыми потребностями и долей пожилых людей составляет 15%, а с меньше долей — 25%. Цель — поддержать те местные самоуправления, которые находятся в более тяжелом состоянии, которым необходимо вносить больший вклад в помощь людям. Максимальная сумма пособия составляет 300 000 евро.