23.08.2019, 18:27

В аварии на шоссе Таллинн — Тарту пострадали два человека. Движение нарушено


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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

В пятницу около шести часов вечера в Йыгевамаа, в районе Адавере на шоссе Таллинн — Тарту произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, травмы получили два человека.

Как сообщил Департамент шоссейных дорог, в связи с аварией движение на 119-м километре трассы Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа закрыто.

На месте происшествия, по словам очевидцев, стоит врезавшийся в столб легковой автомобиль, рядом посреди дороги — грузовик. Прибыла машина Скорой помощи.

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