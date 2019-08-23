В аварии на шоссе Таллинн — Тарту пострадали два человека. Движение нарушено

Как сообщил Департамент шоссейных дорог, в связи с аварией движение на 119-м километре трассы Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа закрыто.

На месте происшествия, по словам очевидцев, стоит врезавшийся в столб легковой автомобиль, рядом посреди дороги — грузовик. Прибыла машина Скорой помощи.