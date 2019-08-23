23.08.2019, 18:27
В аварии на шоссе Таллинн — Тарту пострадали два человека. Движение нарушено
В пятницу около шести часов вечера в Йыгевамаа, в районе Адавере на шоссе Таллинн — Тарту произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, травмы получили два человека.
Как сообщил Департамент шоссейных дорог, в связи с аварией движение на 119-м километре трассы Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа закрыто.
На месте происшествия, по словам очевидцев, стоит врезавшийся в столб легковой автомобиль, рядом посреди дороги — грузовик. Прибыла машина Скорой помощи.
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