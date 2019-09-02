02.09.2019, 20:25

В ATKO объяснили, почему школьники сегодня остались на остановках. Вы удивитесь!

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Александер Пихлак
Александер Пихлак
EST 12
В ATKO объяснили, почему школьники сегодня остались на остановках. Вы удивитесь!
Delfi lugeja

Сегодня утром многие дети в предместьях Таллинна так и не дождались автобусов, чтобы вовремя попасть в школу. Как объяснило автобусное предприятие ATKO Transport , его работники не смогли утром завести автобусов.

Пресс-секретарь ATKO Улли Саатс сообщила Delfi, что для обслуживания линий в Сауэ купили несколько совершенно новых автобусов, с электронной наладкой которых возникли некоторые проблемы.

"По какой-то причине автобусы утром не заводились. Сегодня автобусы осмотрели и завтра они начнут работать", - пообещала Сатс.

По словам представителя компании, для каких-то маршрутов организовали замену автобусов, но некоторые линии (по меньшей мере две S3 и S10) остались без обслуживания. Данная информация была передана диспетчеру (6 418 218), и те родители, которые смогли ему позвонить, были извещены.

Неужели теперь жители Сауэ, прежде чем выходить на автобусную остановку должны заблаговременно звонить диспетчеру и выяснять - завелись сегодня автобусы, или нужно искать альтернативные возможности для поездки?

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