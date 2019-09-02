В ATKO объяснили, почему школьники сегодня остались на остановках. Вы удивитесь!

Пресс-секретарь ATKO Улли Саатс сообщила Delfi, что для обслуживания линий в Сауэ купили несколько совершенно новых автобусов, с электронной наладкой которых возникли некоторые проблемы.

"По какой-то причине автобусы утром не заводились. Сегодня автобусы осмотрели и завтра они начнут работать", - пообещала Сатс.

По словам представителя компании, для каких-то маршрутов организовали замену автобусов, но некоторые линии (по меньшей мере две S3 и S10) остались без обслуживания. Данная информация была передана диспетчеру (6 418 218), и те родители, которые смогли ему позвонить, были извещены.

Неужели теперь жители Сауэ, прежде чем выходить на автобусную остановку должны заблаговременно звонить диспетчеру и выяснять - завелись сегодня автобусы, или нужно искать альтернативные возможности для поездки?