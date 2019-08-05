В аптеке чаще всего продлевают рецепты на медикаменты от давления и диабета

Продление рецептов осуществляется в киоске самообслуживания, где посетитель аптеки может, нажимая на экран, ввести необходимую информацию, которая приводит через платформу Minudoc к находящемуся в системе семейному врачу, который после знакомства с дигитальной историей болезни пациента и ранее выписанными рецептами принимает решение о продлении рецепта или отказе в этом. В течение 15 минут человек получит на свой телефон СМС с ответом. ”При необходимости мы уточняем информацию у пациента по телефону и даем совет как по части дозировки, так и по применению выписанного лекарства”, — пояснил Саади.

Рецепт посредством данной услуги можно выписать однократно и, в зависимости от лечебного плана пациента, на срок до трех месяцев. На более длительный период рецепт может выписать только лечащий врач. Также нельзя продлить рецепты на препараты с психотропным действием.

Пилотный проект запущен в Benu apteek в Старом городе Таллинна по адресу Айа, 7 и начиная с августа услуга продления рецептов через экранное приложение будет доступна в Таллинне в аптеках Sikupilli и по адресу Нарва мнт, 7. Также рецепт можно продлить, войдя в систему Minudoc через страницу Benu Apteek или же по адресу minudoc.ee

Услугу выписки или продления рецептов можно заказать через систему каждый день до 22 часов — в том числе и во время выходных и государственных праздников. Услуга продления рецептов стоит 5 евро.

Minudoc.ee — это новаторская услуга в сфере здравоохранения, которая позволяет клиенту дистанционно получить квалифицированные и персональные советы от врача или аптекаря. На платформе работают более 40 консультантов, которые представляют 12 специальностей — начиная от аптекарей и семейных врачей и до дерматологов, психологов и физиотерапевтов. Minudoc действует в Эстонии с октября 2018 года, и за это время более тысячи клиентов получили помощь благодаря этой платформе.