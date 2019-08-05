05.08.2019, 11:50

В аптеке чаще всего продлевают рецепты на медикаменты от давления и диабета


rus.delfi.ee
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В аптеке чаще всего продлевают рецепты на медикаменты от давления и диабета
Pressifoto

Стартовавший в июне пилотный проект показывает, что чаще всего посетители аптеки через э-обслуживание продлевают лекарства, необходимые для лечения повышенного давления и диабета, а также средства от мигрени и противозачаточные препараты, сказано в пресс-релизе.

По словам исполнительного руководителя Benu Apteek Кайди Кельт, роль аптек на первом уровне здравоохранения растет все больше, благодаря чему улучшается доступность решений для несложных проблем со здоровьем. ”Потребность продления рецептов возникает чаще всего именно вечером или на выходных, когда рабочий день семейного врача закончен и в кабинете остается только семейная медсестра, у которой нет права продления или выдачи рецептов. В этом случае самое быстрое решение — это продления рецепта в нашей аптеке”, — пояснила Кельт.

Также услуга продления рецептов в аптеке уменьшает нагрузку на центры семейных врачей и отделения экстренной медицины (EMO). По словам семейного врача сервиса Minudoc Сергея Саади, семейные врачи получают в среднем 30-50 телефонных звонков в день, львиная доля которых касается продления рецептов, а также нередко с этим вопросом обращаются и в EMO. ”Продление рецептов на определенные лекарства через аптеки дает семейным врачам и врачам в EMO больше времени для решения более срочных проблем”, — сказал Саади.

Продление рецептов осуществляется в киоске самообслуживания, где посетитель аптеки может, нажимая на экран, ввести необходимую информацию, которая приводит через платформу Minudoc к находящемуся в системе семейному врачу, который после знакомства с дигитальной историей болезни пациента и ранее выписанными рецептами принимает решение о продлении рецепта или отказе в этом. В течение 15 минут человек получит на свой телефон СМС с ответом. ”При необходимости мы уточняем информацию у пациента по телефону и даем совет как по части дозировки, так и по применению выписанного лекарства”, — пояснил Саади.

Рецепт посредством данной услуги можно выписать однократно и, в зависимости от лечебного плана пациента, на срок до трех месяцев. На более длительный период рецепт может выписать только лечащий врач. Также нельзя продлить рецепты на препараты с психотропным действием.

Пилотный проект запущен в Benu apteek в Старом городе Таллинна по адресу Айа, 7 и начиная с августа услуга продления рецептов через экранное приложение будет доступна в Таллинне в аптеках Sikupilli и по адресу Нарва мнт, 7. Также рецепт можно продлить, войдя в систему Minudoc через страницу Benu Apteek или же по адресу minudoc.ee

Услугу выписки или продления рецептов можно заказать через систему каждый день до 22 часов — в том числе и во время выходных и государственных праздников. Услуга продления рецептов стоит 5 евро.

Minudoc.ee — это новаторская услуга в сфере здравоохранения, которая позволяет клиенту дистанционно получить квалифицированные и персональные советы от врача или аптекаря. На платформе работают более 40 консультантов, которые представляют 12 специальностей — начиная от аптекарей и семейных врачей и до дерматологов, психологов и физиотерапевтов. Minudoc действует в Эстонии с октября 2018 года, и за это время более тысячи клиентов получили помощь благодаря этой платформе.

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