В аптеках закончились дезинфицирующие средства. Люди вынуждены покупать жидкость против грибка на ногах

Проблема не только в аптеках Benu, она общая. Опыт одного потребителя публикует Maaleht.

"Поскольку супругу предстоял перелет, я тоже направилась в аптеку искать средство для дезинфекции рук. Если из пары аптек в центре города мне пришлось уйти с пустыми руками, то луч надежды забрезжил в аптеке Apotheka в центре Rocca al Mare, из ворот которой выходили люди с напоминающими дезинфицирующее средство баночками. Когда я попросила его у работника, меня направили к полке, где были средства против грибка на ногах. По его словам, это единственное еще имеющееся в наличии средство, которое подходит для дезинфекции рук. Стоило около 9 евро. Увидев мой недоверчивый взгляд, он добавил, что другого и не предвидится. Так я оттуда с жидкостью от грибка на ногах и ушла. В очереди в кассу стояли люди с несколькими такими же баночками в руках. Его запах уже сам по себе напоминал грибок на ногах, но что с этим поделаешь".

В аптеке Benu работник тоже направляется к полке, с которой берет дезинфицирующую жидкость Cutasept Feet. Это белая бутылочка с синими надписями на этикетке. Единственное решение в нынешней ситуации. Цена — 9 евро с центами.