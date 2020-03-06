06.03.2020, 18:20

В аптеках закончились дезинфицирующие средства. Люди вынуждены покупать жидкость против грибка на ногах

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Леннарт Кяэмер
EST
BENU apteek Postimajas. Foto illustratiivne
BENU apteek Postimajas. Foto illustratiivneFoto: Sven Arbet

"А какие средства я могу вам дать? Все закончилось. Маски закончились еще на прошлой неделе, к сегодняшнему дню закончились и дезинфекторы для рук", — отвечает работник аптеки Benu в центре Таллинна, если спросить у него рекомендации относительно средств профилактики коронавируса.

Проблема не только в аптеках Benu, она общая. Опыт одного потребителя публикует Maaleht.

"Поскольку супругу предстоял перелет, я тоже направилась в аптеку искать средство для дезинфекции рук. Если из пары аптек в центре города мне пришлось уйти с пустыми руками, то луч надежды забрезжил в аптеке Apotheka в центре Rocca al Mare, из ворот которой выходили люди с напоминающими дезинфицирующее средство баночками. Когда я попросила его у работника, меня направили к полке, где были средства против грибка на ногах. По его словам, это единственное еще имеющееся в наличии средство, которое подходит для дезинфекции рук. Стоило около 9 евро. Увидев мой недоверчивый взгляд, он добавил, что другого и не предвидится. Так я оттуда с жидкостью от грибка на ногах и ушла. В очереди в кассу стояли люди с несколькими такими же баночками в руках. Его запах уже сам по себе напоминал грибок на ногах, но что с этим поделаешь".

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В аптеке Benu работник тоже направляется к полке, с которой берет дезинфицирующую жидкость Cutasept Feet. Это белая бутылочка с синими надписями на этикетке. Единственное решение в нынешней ситуации. Цена — 9 евро с центами.

"До прихода в аптеку стоит посмотреть сайт ravimiinfo.ee.Там написано, в каких аптеках какие лекарства есть в наличии", — советует продавщица.

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