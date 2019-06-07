В аптеках сделано около 9100 прививок от клещевого энцефалита

”С учетом того, что в прошлом году в Эстонии в общей сложности было сделано примерно 41 000 прививок от клещевого энцефалита, количественный показатель уровня вакцинации, который продемонстрировали аптеки в этом году, весьма высок. Думаю, что в 2019 году статистика вакцинации от клещевого энцефалита покажет уверенный рост”, — сказала член правления Объединения аптек Эстонии (EAÜ), провизор Кристийна Сепп.

”То, как люди откликнулись на возможность пройти вакцинацию в аптеке, говорит о том, что, когда услуга становится ближе, доступнее и удобнее, ее с благодарностью принимают. Люди готовы позаботиться о себе и о своих близких. Об этом свидетельствует и тот факт, что большинство тех, кто пришел в аптеку за прививкой, были впервые привиты от клещевого энцефалита”, — добавила она.

По словам Сепп, многие посетители аптек высоко оценили возможность пройти вакцинацию против клещевого энцефалита прямо на месте. ”В частности, люди отмечали то, что аптеки работают достаточно долго и удобно расположены. Также посетителей аптек порадовала возможность сделать прививку сразу, не бронируя заранее ни время, ни саму вакцину, — сказала она. — Более 40 процентов вакцинированных были мужчинами. Это очень хороший результат”.