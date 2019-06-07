В аптеках сделано около 9100 прививок от клещевого энцефалита

По словам Сепп, люди оказываются в аптеке гораздо чаще, чем в любом другом медицинском учреждении. ”Аптеки внесли неоценимый вклад в сбор генетических проб, они также успешно участвуют в вакцинации населения как от гриппа, так и от клещевого энцефалита. Несомненно, эти примеры нельзя игнорировать при регулировании первичной медико-санитарной помощи, их обязательно следует учитывать, принимая решения по улучшению общественного здравоохранения”, — добавила она.
Клещевой энцефалит является распространяемой клещами вирусной инфекцией центральной нервной системы, которая может вызывать менингит или менингоэнцефалит различной степени тяжести. Симптомами заболевания могут стать высокая температура, сильная головная боль, ригидность затылка, приступы рвоты, сонливость и ухудшение общего самочувствия. Болезнь может вызвать различные осложнения, кроме того, в 0–1,4% случаев заболевание может привести к смерти.
В апреле и в мае вакцинация против клещевого энцефалита проводилась в аптеках Таллинна, Тарту, Йыхви, Пярну, Раквере и Курессааре. В программе приняли участие все крупные аптечные сети, такие как Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Эстония находится в районе, где все население должно быть вакцинировано против клещевого энцефалита. В Эстонии же отмечается крайне низкий уровень вакцинации против клещевого энцефалита: первичная вакцинация проведена 1,2%, а повторная — 1,3% населения. Весной 2019 года аптечные сети решили объединить свои усилия с целью снизить заболеваемость клещевым энцефалитом и объявили о возможности пройти вакцинацию прямо в аптеке.
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