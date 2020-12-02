В аптеках были вакцинированы от гриппа около 14 000 человек

По словам провизора и руководителя Эстонского союза провизорских аптек (EPAL) Ли Роотслане, радует тот факт, что группа риска составляет большую часть тех, кто был вакцинирован в аптеках. ”Треть людей, вакцинированных этой осенью в аптеках, были старше 65 лет. Именно эту группу риска Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать от гриппа прежде всего. В некоторых регионах Эстонии доля людей, входящих в группу риска, была еще выше. Например, на Сааремаа около 40% вакцинированных в аптеке были старше 65 лет”, — пояснила Роотслане.

Руководитель EPAL выразила надежду, что в ближайшие годы вакцина будет доступна для всех желающих, в результате чего больше людей будут вакцинированы в аптеках. ”За три года мы получили подтверждение того, что люди очень заинтересованы в вакцинации в аптеке. Надеюсь, что в следующем сезоне все стороны сферы здравоохранения смогут лучше спланировать количество вакцин и она будет доступна для всех желающих. Для лучшего планирования необходимо предоставить прогноз количества вакцин как можно раньше, то есть уже в начале зимы”, — подтвердила Ли Роотслане.

Крупнейшее объединение провизорских аптек в Эстонии считает, что если фармацевтам, прошедшим соответствующее обучение, будет предоставлено право на вакцинацию, это обеспечит более широкую доступность услуг вакцинации. Согласно действующим в Эстонии правилам, право на вакцинацию имеют только лица, оказывающие услуги здравоохранения, а не фармацевты. Поэтому вакцинацию в аптеках проводили сестры, прошедшие соответствующее обучение.

Опрос, проведенный Turu-uuringute AS осенью этого года, показал, что если фармацевт прошел соответствующее обучение, 84% жителей Эстонии, поддерживающих вакцинацию, согласились бы на вакцинацию у фармацевта. Исследование также показало, что 52% респондентов сделали бы вакцину от коронавируса в аптеке.

В европейских странах то, что фармацевты проводят вакцинацию, является распространенной практикой. Сегодня это делают фармацевты в Дании, Норвегии, Ирландии, Португалии, Великобритании и многих других странах.