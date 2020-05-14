В апреле в Эстонии родились 1044 ребенка. И вот какие имена были самыми популярными

Родилось 16 пар двойняшек, в том числе четыре пары мальчиков, шесть пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 366 детей, в Харьюмаа — 146, на Хийумаа — 3, в Ида-Вирумаа — 72, Йыгевамаа — 18, Ярвамаа — 22, Ляэнемаа — 12, Ляэне-Вирумаа — 46, Пылвамаа — 16, Пярнумаа — 59, Рапламаа — 20, Сааремаа — 34, Тартумаа — 147, Валгамаа — 23, Вильяндимаа — 36 и в Вырумаа — 24 ребёнка.

Самыми популярными именами в апреле были: для девочек — Алиса (8), Элийсе и Эмма (по 7), Амелия, Эмили и София (по 6). Мальчиков чаще всего нывали Расмусом (9), Маттиасом и Робертом (по 8), Кероном, Робином и Сандером (по 6).

В прошлом месяце было заключено 218 браков, из них 18 — нотариусами, и 8 — священниками. Было расторгнуто 97 браков, в том числе 29 — у нотариусов. В апреле зарегистрировано 1326 смертей.

Министр народонаселения Рийна Солман сравнила число свадеб и разводов с показателями апреля прошлого года. ”Мы видим, что из-за чрезвычайного положения число браков и разводов сократилось наполовину. Этого следовало ожидать, так как людям было рекомендовано оставаться дома и избегать контактов. Вдобавок некоторые самоуправления установили дополнительные ограничения, в силу чего в условиях чрезвычайного положения нельзя было осуществлять некоторые действия с народонаселением. На сегодняшний день эта проблема должна быть решена, так как правительство республики на прошлой неделе обязало учреждения продолжить все связанные с гражданским состоянием процедуры,” — сказала Солман.

Имя и (или) фамилию поменяли 62 человека, в том числе новое имя было присвоено 13, фамилия — 44, а и имя, и фамилия — 5 жителям Эстонии. Среди них — 32 женщины и 30 мужчин.

За тот же период прошлого года было зарегистрировано 1207 рождений, 1281 смерть, 348 браков, 179 разводов, а 144 человека сменили имя.

Отдел действий с народонаселением Министерства внутренних дел ведёт учёт зарегистрированных актов гражданского состояния. Тенденции в рождаемости долгосрочны и на них не влияют месячные колебания. Статистику народонаселения и изменения демографической ситуации комментирует и разъясняет департамент статистики.

