В Антсла стартовал лагерь хиппи. Местные жители боятся: следующий месяц придется ездить в магазин в Валга

В этом году ежегодный сбор европейское отделение движения Rainbow Gathering проводит на частной территории в волости Антсла с 20 июля по 19 августа. По оценке Rainbow, основанной на прежних слетах, в Эстонию могут прибыть 1500-3000 человек. Возможно, учитывая обилие комаров и прохладный климат, и меньше — в районе 1000.

Ранее в лагерях хиппи уже были проблемы с соблюдением требований гигиены, из-за чего во многих лагерях распространялись различные желудочно-кишечные заболевания. В этом году к проблемам организации прибавился и коронавирус, профилактика которого тоже требует частого мытья рук. При отсутствии на слетах Rainbow четких правил и руководства, непонятно, как участники будут соблюдать правила санитарии.

"Я каждый день работаю в библиотеке и слушаю мнения местных жителей. Жители Антсла реально на взводе. Говорят, что следующий месяц в Антсла в магазин больше ходить не будут и придется ехать в Валга", — говорит местный библиотекарь Лиана.

"В Выру была серьезная вспышка коронавируса. Теперь гадают, станет ли Антсла новым Сааремаа", — добавила она.

Энно Танилас работает церковным учителем в приходе Валга, но сам живет в Антсла. Его скопление хиппи не волнует — оно будет на другом краю Антсла и вряд ли повлияет на его ежедневную жизнь. Он добавил, что и не знал о лагере, пока не прочитал в СМИ.

Именно в нехватке информации заключается основная причина того, почему местные жители напуганы.

"Владелец земли нас не оповестил. Все боятся, что хиппи начнут ходить по чужим участкам. Мы не знаем, чего ожидать", — сказала Лиана.

По словам заместителя старейшины волости Антсла Курмета Мюйрсеппа, сейчас в лагерь приехали еще лишь около 15 человек. Больше всего народа должно приехать к началу августа, когда будет полнолуние. Тогда будет видно, какой максимум посетителей соберется в лагере.

На данный момент ясно одно — официального разрешения на проведение лагеря организаторы у волости не попросили. Волость же считает, что лагерь нужно рассматривать как общественное мероприятие, на проведение которого необходимо разрешение местного самоуправления.