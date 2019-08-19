В амфитеатре на пруду Ыйсмяэ впервые состоится бесплатный киносеанс на открытом воздухе

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, кино на открытом воздухе проходит в Хааберсти впервые. ”Одной из моих задач на посту старейшины было разнообразить мероприятия на пруду Вяйке-Ыйсмяэ. Если показ пройдёт успешно, готовы продолжить киносеансы на открытом воздухе следующим летом”, — сказал старейшина.

Ханимяги добавил, что кинопоказ состоится в любую погоду. ”Выбирайте одежду по погоде. Рекомендуем взять с собой плед и подушку для того, чтобы сидеть. В случае дождя можно воспользоваться дождевиком. Мероприятие бесплатное, ждём всех желавших с пользой провести летний вечер”, — пригласил он.

Созданная по мотивам фильма "О чем говорят мужчины" комедия повествует о путешествии трех друзей-актеров из Таллинна на далекий и мало кому известный остров Харакасаар. Тийт, Маргус и Вейкко решают отправиться в дальнюю поездку по просьбе Вейкко, которому надо помочь разрешить одну проблему, связанную с островом. Путешествие трех друзей превратится в побег от рутины, щедро сдобренный ироничным самоанализом, и попытку справиться с кризисом среднего возраста. В ролях: Тийт Сукк, Маргус Прангель, Вейкко Тяэр.

Если еще не смотрели фильм "Мужики", то управа настоятельно рекомендуем посмотреть. Если же вы его уже видели, то это тот фильм, который можно смотреть снова и снова.

Вход свободный! Зонты не разрешены.

Фильм на эстонском языке с русскими субтитрами.

Кинопоказ организует Управа Хааберсти.