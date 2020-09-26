В аферах приближенного к Путину олигарха Романа Абрамовича фигурирует и Эстония

Олигарх проводит миллионы через страны Балтии, Нидерланды и Кипр, при помощи сомнительных методов оказывает поддержку израильской ультраправой группировке Elad и при помощи запрещенных приемов достигает конкурентного преимущества в футбольном бизнесе.

В 2017 и 2018 годах ряд американских ведомств расследовали влияние России на президентские выборы в США. В полученных от следственных органов документов, помимо прочего, представлен отчет от Deutsche Bank о подозрительной деятельности зарегистрированной на Кипре фирмы Merit Kapital. В период с 2008 по 2015 год фирмы ”прокрутила” в общей сложности 876,6 млн долларов сомнительного происхождения. В основном, это было сделано через латвийские, кипрские, эстонские и голландские банки. Всего было совершено полтысячи транзакций, из которых 39 — через эстонский Versobank. Более 200 сделок были совершены через латвийский банк Expobank. В деле фигурирует и эстонское отделение Danske Bank.

Но при чем тут Абрамович? Merit Kapital принадлежит концерну Meritservus, который в свою очередь официально принадлежит кипрскому адвокату Деметрису Иоаннидесу. Известно, что влиятельные бизнесмены, такие как Роман Абрамович, никогда не ведут большой бизнес от своего имени и используют ”танкистов”.

”Ходят слухи, что Иоаннидес тесно связан с олигархом Романом Абрамовичем”, — писали тогда работники Deutsche Bank в отчете о подозрительной деятельности Merit Kapital.

Однако связь Иоаннидеса и Абрамовича — больше, чем слухи, поскольку множество официальных документов подтверждают это.Например, после предоставления со стороны банка сообщения о подозрительной деятельности, Деметрис Иоаннидес был указан в качестве выгодополучателя английской компании Millhouse Capital, которая управляет личными активами Абрамовича. Кроме того, в 2008 году российская топливная компания ”Югранефть” подала на Абрамовича в суд в Англии и потребовала от него и его компании Millhouse Capital миллиарды долларов. Из этого дела можно получить подробный обзор активов Абрамовича. Предоставленные суду документы показывают, что многие принадлежащие Абрамовичу объекты недвижимости, яхты, самолеты и прочее были зарегистрированы через концерн, руководимый Иоаннидесом, или его сотрудников.