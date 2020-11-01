В 23 года стал учителем и вошел в правление крупной партии: Яшин намерен изменить эстонскую систему образования

Алексей Яшин (23) — классный руководитель третьего класса Синимяэской основной школы. Он активно занимается политикой и волонтерством, отслужил в армии, а в ближайшем будущем хочет стать директором. Читайте интервью RusDelfi с представителем молодого поколения учителей.
Мы встречаемся на первой неделе осенних каникул. Устал?
Общался с коллегами — они очень устали. У них мегастресс. В основном, потому что работают в больших школах в Таллинне и Тарту. У знакомого учителя физики 250 учеников. У меня маленькая школа — всего 90 учеников. В моем классе 5 детей, плюс еще 3 из другого класса. Я с ними целый день, с первого урока до продленки. В школе нет русских классов. Одна параллель — языковое погружение, вторая — чисто эстонский класс.
Ты сам из Мустамяэ. Почему поехал работать в поселок, где живет 450 человек?
Меня звали в мою школу работать. Там все хорошо. Именно поэтому я и не пошел туда — там и без меня справятся.
В целом — это продолжение моего жизненного пути. Я сам из русской семьи. Пошел в эстонский садик. Потом пошел в Мустамяэскую гуманитарную гимназию. В начале 2000-х это была одна из первых школ в республике, где было языковое погружение (это не правило 60 на 40, а полноценное обучение на эстонском).
Языковое погружение бывает трех видов: раннее, позднее и двустороннее. Первый вариант — раннее — самый популярный. В первом классе преподают только на эстонском языке. Но много визуального материала, жестикуляций, групповых занятий, все сидят в кругу. Создается безопасная среда, где все чувствуют себя комфортно. Со второго класса дети начинают учить русский язык (в обычной эстонской школе — с 6-го класса). С 4 класса добавляются предметы на русском языке. Много русского языка и литературы. Все мои одноклассники, независимо от того, кем они работают, знают эстонский язык очень хорошо.
Когда я пришел в университет — я уже хорошо знал эстонский. Но у меня не было друзей-эстонцев. В университете познакомился с активными ребятами, рассказали мне многое о культуре и обществе.
Например?
Õpilasmalevad (школьные дружины, — RusDelfi), проекты Archimedes и Erasmus.
У меня еще с гимназии были мысли о том, что я хочу внести свой вклад в общество. В университете много занимался волонтерством. Переводил информацию для беженцев. Был в НКО ”Старший брат, старшая сестра”. Мы с ребенком из неблагополучной семьи делали вместе уроки, катались на велике, проводили время. Плюс я учил психологию, подрабатывал няней.
Закончил Тартуский университет по специальности "государственные науки". Отслужил в армии. Пришло время решать, где я хочу работать. Понял, что меня мотивирует преподавательство, хочу показать перспективы новому поколению. Пошел на программу Noored Kooli, с помощью которой, не имея педагогического образования, можно закончить курсы и пойти работать в школу. Затем еще некоторое время параллельно учиться.
Почему в Ида-Вирумаа?
Все молодые учителя пойдут работать в Таллинн и Тарту. А в Ида-Вирумаа ты сможешь сделать больше, ты нужен больше. Плюс потому, что это русский регион. Я должен ему помочь.
Расскажи про свою жизнь в Синимяэ.
Я с понедельника по четверг работаю в школе. В пятницу и субботу езжу на учебу в Таллинн — опять же по программе Noored Kooli. Улучшаю свои навыки. Так как я учитель начальных классов, то у меня еще больше учебы.
Снимаешь квартиру в Синимяэ?
С недвижимостью в Ида-Вирумаа все в порядке. Много пустых квартир. Мне волость выделила квартиру. Очень хорошая, большая. Живу в единственном доме, который реновирован.
Расскажи про город.
Это мегаисторическое место. Там шли основные бои Второй мировой в 1944 году. Там стоит мемориал Синимяэ, немного за городом. Это классный поселок, ощущается исторический дух. Там есть один магазин, в нем обычно покупают алкоголь. Сам за продуктами на неделю езжу в магазин в Силламяэ.
Еще есть военный музей. Школа — главное здание города. Ее недавно отремонтировали, сделали новый спортзал. Хожу туда в качалку. Там проходит много тренировок. У меня окна выходят на школу — ребята всегда играют в баскетбол, бегают.
Тебе 23 года. Ты в 8:30 идешь на работу, в 15 часов все заканчивается. А что ты делаешь вечером в поселке?
Два варианта. 1. Пробегусь вокруг деревни 5 километров, схожу в зал. 2. Встречусь с коллегами по программе Noored Kooli или с друзьями — у меня много контактов после службы в Йыхви. Еще, конечно, занимаюсь уроками, делаю домашнее задание по универу.
Можешь себе позволить на неделе выпить пива в баре?
После армии мы с друзьями организовывали детям лагерь эстонского языка в Нарве. Мы работали, учились, вечером гуляли, ходили в "Ро-Ро". В последний день не спали до 3 часов. Проснулся в 7 утра очень уставшим. День прошел нормально, но что-то было не так. Из-за вчерашнего не смог отработать на все 100, а финальные эмоции очень важны. Потом подумал: все, начинается такой этап жизни, что с понедельника по четверг не могу себе позволять поздно ложиться спать или пить пиво. Да и на выходных — сейчас темп жизни такой быстрый… После долгой гулянки сбивается настрой, и уже сложно заниматься делами на следующий день.
Молодежь учит молодых
Расскажи про школьный коллектив. Какой он? О чем разговаривают учителя?
Я приехал за неделю до начала учебного года. У нас был teambuilding (мероприятие для сплочения коллектива, — RusDelfi). Взрослые коллеги не понимали, что происходит. ”Зачем это вообще?” — cпрашивали они. А у нас много новых учителей в коллективе. Как работать с теми, кого ты не знаешь?
В общем и целом у нас классный коллектив, мне очень нравится общаться с коллегами. Треть учителей — 50+, большинство 30–40 лет и я — самый молодой.
Над тобой подшучивают? Мол, молодой учитель, ничего не знает.
Нет. Просто с одним учителем были некоторые споры. Пришлось пойти на компромисс. Потом она постоянно меня подкалывала: якобы она ничего не знает. "Вот у нас есть молодые, они все знают, пусть работают".
Я поставил для себя личную цель — подружиться с ней. Выбрал ее ментором от школы — это обязательно в рамках программы. Она сразу сказала нет. Потом мы договорились. Сейчас отлично ладим друг с другом.
Помнишь момент, когда слова или действия ребенка тебя абсолютно поразили?
Заканчивалась четверть. На последнем уроке математики меня одна девочка вдруг спросила, вернусь ли я после каникул. Я уточнил: "Почему ты вообще спрашиваешь?" Оказалось, у них уже несколько раз менялся классный руководитель. Я ответил: "Конечно, вернусь". Было мило, она переживала, приду ли я снова.
Еще один момент. У одного ребенка нет мамы и папы, живет с бабушкой. У нас было свободное время — и ребенок рисует только свою семью. Постоянно. Проблемы в семье очень сильно влияют на ребенка. Как он может думать о математике, когда у него большие проблемы дома?
На сайте написано, что преподаватели по твоей программе зарабатывают минимальную зарплату учителя — 1315 евро брутто. В Ида-Вирумаа тоже так?
Да. Единственное, есть бонусы за языковое погружение. Их выплачивают два раза в год — добавляют 15% от месячной зарплаты. Я их пока не получил.
Мои сокурсники сейчас работают в государственном и частном секторах. Они получают в 1,5–2 раза больше. Правда не все, просто это самые крутые ребята.
То есть ты после универа мог зарабатывать намного больше, если бы не пошел работать в школу?
Да. Но это меня не интересует.
Армия = интеграция?
Ты служил в Йыхви. Много ли там молодых людей, которые не знают эстонский?
Я считаю, эстонская армия — лагерь интеграции. Вначале многим предлагают курсы эстонского языка. И все, кто не знает язык, ходили. В моем призыве было 300 человек. 40% русскоговорящих. Из них процентов 10 не знают эстонский вообще. Это не так много.
С первых дней в армии ищут переводчиков, тех, кто знает русский и эстонский. Я был таким человеком. Если возникали конфликты, то меня просили помочь с переводом. Меня брали на разговор начальства с ребятами, которые чем-то провинились.
По твоему, наша армия — пустая трата времени или полезный опыт?
Ты сам для себя решаешь. Ты можешь пойти в несознанку. Ходить курить каждые полчаса, думать, скорее бы прошли 11 месяцев. Или наоборот. Постараться выжать максимум, получить пользу. Я выбрал второй путь. У меня добавилось 100 полезных контактов, так как я очень общительный. Теперь у меня по всей Эстонии знакомые. Плюс я пошел учиться на офицера резерва. В итоге прошел курсы на парамедика. Научили ставить жгуты, брать кровь. После этого проходил практику на "скорой помощи", работал в ЭМО. Видел ножевые ранения, брал анализы.
Политика в учебном заведении
Ты вошел в правление партии Eesti 200. Как ты туда попал?
В 2018 году я встретился с Кристиной Каллас, когда партии еще не было. Ее мысли по поводу образования полностью совпадали с моими. Она позвала меня в свою команду. Сначала не хотел заниматься политикой. Когда дело дошло до формирования партии, она позвонила и сказала мне: "Если не ты, то кто?" Был нужен молодой русскоговорящий парень. В 2019 году тоже баллотировался. Помогал Кристине с компанией, призывал людей вступить в партию.
Я постоянно был в теме. Много общался с людьми, писал мнения для прессы. Когда дошло время до речи на выборах в правление на съезде, то я сказал: "Очень хочу, чтобы все иноязычные эстоноземельцы были мотором экономики и образования, хочу, чтобы они чувствовали себя хозяевами в Эстонии, как я и вы". Было 100 человек в зале, всем понравилось. За меня проголосовало 75 человек. Всего 16 человек выдвинули свою кандидатуру, в правление прошли 8. Я был на третьем или четвертом месте.
Преподаванием и политикой придется заниматься параллельно. Как ты будешь это совмещать?
Да, мэр Нарва-Йыэсуу уже говорил с нашим директором по этому поводу. (Поселок Синимяэ входит в состав муниципалитета Нарва-Йыэсуу, — RusDelfi). Посоветовал, чтобы я не перебарщивал, чтобы не было конфликта интересов. Главное — у меня нет планов заниматься политикой в самоуправлении, где я работаю. Там слишком большие позиции у центристов. Там нет возможности организовать команду. Посматриваю на Нарву, посмотрим, какие там будут списки.
Будешь участвовать на муниципальных выборах в 2021 году?
Я вошел в правление партии. Взял на себя ответственность. Уже не имею права не участвовать в выборах. Я верю, Ида-Вирумаа нужны молодые ребята. Когда ты у власти 15–20 лет, то уже тяжело управлять. Нужны новые идеи.
Кем ты видишь себя через 10 лет?
Я хочу стать директором школы через 5-6 лет. Вижу, что это будет единая школа, где учатся и эстонские, и русские дети. Важно сохранить культурный код каждого.
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