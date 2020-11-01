В 23 года стал учителем и вошел в правление крупной партии: Яшин намерен изменить эстонскую систему образования

Мы встречаемся на первой неделе осенних каникул. Устал?

Общался с коллегами — они очень устали. У них мегастресс. В основном, потому что работают в больших школах в Таллинне и Тарту. У знакомого учителя физики 250 учеников. У меня маленькая школа — всего 90 учеников. В моем классе 5 детей, плюс еще 3 из другого класса. Я с ними целый день, с первого урока до продленки. В школе нет русских классов. Одна параллель — языковое погружение, вторая — чисто эстонский класс.

Ты сам из Мустамяэ. Почему поехал работать в поселок, где живет 450 человек?

Меня звали в мою школу работать. Там все хорошо. Именно поэтому я и не пошел туда — там и без меня справятся.

В целом — это продолжение моего жизненного пути. Я сам из русской семьи. Пошел в эстонский садик. Потом пошел в Мустамяэскую гуманитарную гимназию. В начале 2000-х это была одна из первых школ в республике, где было языковое погружение (это не правило 60 на 40, а полноценное обучение на эстонском).

Языковое погружение бывает трех видов: раннее, позднее и двустороннее. Первый вариант — раннее — самый популярный. В первом классе преподают только на эстонском языке. Но много визуального материала, жестикуляций, групповых занятий, все сидят в кругу. Создается безопасная среда, где все чувствуют себя комфортно. Со второго класса дети начинают учить русский язык (в обычной эстонской школе — с 6-го класса). С 4 класса добавляются предметы на русском языке. Много русского языка и литературы. Все мои одноклассники, независимо от того, кем они работают, знают эстонский язык очень хорошо.

Когда я пришел в университет — я уже хорошо знал эстонский. Но у меня не было друзей-эстонцев. В университете познакомился с активными ребятами, рассказали мне многое о культуре и обществе.

Например?

Õpilasmalevad (школьные дружины, — RusDelfi), проекты Archimedes и Erasmus.

У меня еще с гимназии были мысли о том, что я хочу внести свой вклад в общество. В университете много занимался волонтерством. Переводил информацию для беженцев. Был в НКО ”Старший брат, старшая сестра”. Мы с ребенком из неблагополучной семьи делали вместе уроки, катались на велике, проводили время. Плюс я учил психологию, подрабатывал няней.