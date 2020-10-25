В 2021 году зарплаты полицейским поднимать не будут

Об этом в интервью порталу новостей вещания ERR.ee рассказал генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, пишет rus.err.
По его словам, в следующем году заработная плата сотрудников полиции останется прежней.
Раскрыл Вахер и размер окладов полицейских, приведя в пример летнюю трагедию в Лихула, где 32-летний Микк убил 40-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, а также ранил троих в возрасте трех, пяти и девяти лет.
"Каждый член прибывшего на место происшествия отряда быстрого реагирования получает 1150 евро в месяц. Это зарплата сотрудника передовой линии. В Ида-Вирумаа зарплата выше на 300 евро, в Таллинне также выше, но большая часть сотрудников быстрого реагирования получает 1150 евро", - сказал Эльмар Вахер.
По его словам, за те же деньги работают и многие другие сотрудники департамента - например, патрульные полицейские, пограничники, следователи по легким преступлениям.
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